Самарцев приглашают сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет продлится до 15 декабря 2022 года

Жителей Самарской области призывают поучаствовать во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Его организаторы: Банк России и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Принять участие в зачете может любой желающий, даже школьники младших классов. С помощью него можно будет проверить, насколько хорошо человек ориентируется в финансовых вопросах и способен ли он защитить себя от мошенников. В этом году будут доступны две версии зачета — личный (время прохождения около 30 минут) и семейный (до 1 часа). Также предусмотрены два уровня сложности — базовый и продвинутый.

Все участники зачета, который проводится до 15 декабря 2022 года, получат анализ результатов с рекомендацией по изучению дополнительных материалов. Тем, кто успешно ответит на все вопросы, выдадут именной сертификат. Подробнее узнать о проекте и заполнить форму на участие можно по ссылке.

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