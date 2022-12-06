В Самарской области жителя Чебоксар приговорили к 8 годам лишения свободы за наркотики

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На территории ряда регионов России 42-летний житель Чебоксар распространял наркотики по «тайникам-закладкам». В Самарской области его приговорили к 8 годам лишения свободы.

— Он сбывал наркотики с сентября по ноябрь 2021 года. Всего было изъято более 3,5 килограмм производного наркотического средства - N-метилэфедрона, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре прошлого года мужчине в теневом сегменте интернета аноним предложил получать на территории одного из субъектов страны оптовые партии наркотика и сбывать в разных местах. За это жителю Чебоксар заплатили около одного миллиона рублей.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.