«Крылья Советов» интересуются уругвайским нападающим

Возможный новичок «КС» Родриго Пиньейро (на фото слева). Фото: encancha.cl.

«Крылья Советов» могут подписать 23-летнего нападающего из Уругвая Родриго Пиньейро. Форвард принадлежит клубу МСЛ «Нэшвилл» и выступает на правах аренды за «Унион Эспаньола» из Чили. Кроме «Крыльев» в услугах нападающего заинтересован чилийский гранд «Коло-Коло», сообщает портал encancha.cl.

Согласно авторитетному порталу Transfermarkt, стоимость Родриго Пиньейро – около 800 тысяч евро.

Напомним, «Крылья Советов» сейчас в отпуске. Сезон самарцы возобновят в конце февраля кубковым матчем с «Динамо». До этого волжане проведут три сбора в Турции.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в интервью «КП-Самара» говорил, что клуб просматривает рынок Латинской Америки в поисках возможных новичков.