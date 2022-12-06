Молочная продукция от «предприятий-призраков» могла попасть на прилавки в Самарской области

Производством продукции занимались ИП из Свердловской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупредили о возможном нахождении в местных торговых точках молочного фальсификата. Производством продукции занимались предприятия-призраки из Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Производителями являются ИП Мамедов Полад Намигович и ИП Филиппов Александр Владимирович. Оба предпринимателя были зарегистрированы в г. Полевской, Западный промышленный район, 1/1А, стр. 10. При этом по указанным адресам производство они не осуществляют, – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Отмечается, что данная информация уже доведена до региональных министерств, а также до правоохранителей Свердловской области.

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