Компания Сурковых должна будет переделать проект застройки земли за ТЦ «Амбар»

В проекте не были соблюдены нормы по количеству парковок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Глобал Вижн Девелопмент» Сурковых обязали внести в проект застройки земли за ТЦ «Амбар» изменения. Они касаются количества парковочных мест. Распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

В проекте не были соблюдены нормы по количеству парковок. Несмотря на это от властей было получено разрешение на строительство. Прокуратура Самары подала иск в суд, который был одобрен. Недостаточное число парковочных мест нарушает права жильцов.

Теперь компания Сурковых должна будет в течение года переделать проект, соблюдая необходимые требования. «Глобал Вижн Девелопмент» уже получил разрешение от департамента градостроительства Самары на подготовку документации по планировке территории.

Напомним, проект предполагает застройку территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе. Там хотят построить дома переменной этажности и социальные объекты.

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