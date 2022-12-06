Самарец показал «каток» на автодороге по Заводскому шоссе

Блогер поделился кадрами с Заводского шоссе. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекину показал «каток» на Заводском шоссе. Отмечают, что воду уже перекрыли.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на автомобильном участке лед покрыл обе полосы. Водители вынуждены более аккуратно проезжать по дороге. Ранее мэр города Елена Лапушкина рассказала, что взяла на контроль работу коммунальных служб в зимний период.

Напомним, в городе многие жители пожаловались на скользкие дороги у дома. Горожане поделились кадрами большой грязной снежной горы и «катка» рядом с ДК «Нефтяник».

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