Прокуратура обжаловала приговор бывшему замначальника КбшЖД за взятки

Апелляцию рассмотрит Самарский областной суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обжаловала приговор экс-замначальнику Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину, а также его бывшим коллегам Сергею Филимонову и Владимиру Ефимову. Первого осудили за получение крупной взятки, а вторых — за передачу денег.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Атякина в октябре 2019 года по подозрению в получении 1,2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги полагались за согласование работ на ж/д путях. Кроме того, предприниматели, боясь, что железнодорожник будет препятствовать их бизнесу, оплачивали коммуналку в его доме. Таким образом, в общей сложности, как полагают правоохранители, Атякин незаконно получил как минимум 12 млн рублей.

Сторона гособвинения просила назначить Дмитрию Атякину 10 лет колонии строгого режима, Филимонову — 8, а Ефимову — 7. Однако суд вынес более мягкий приговор. Атякину — 4 года и 1 месяц колонии строгого режима, а его коллегам — по 3 года.

Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала приговор. Как пишет Волга Ньюс, апелляция должна поступить в Самарский областной суд после 12 декабря 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал