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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:25

Прокуратура обжаловала приговор бывшему замначальника КбшЖД за взятки

Надзорное ведомство считает, что Дмитрий Атякин получил слишком мягкое наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
Апелляцию рассмотрит Самарский областной суд

Апелляцию рассмотрит Самарский областной суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обжаловала приговор экс-замначальнику Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину, а также его бывшим коллегам Сергею Филимонову и Владимиру Ефимову. Первого осудили за получение крупной взятки, а вторых — за передачу денег.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Атякина в октябре 2019 года по подозрению в получении 1,2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги полагались за согласование работ на ж/д путях. Кроме того, предприниматели, боясь, что железнодорожник будет препятствовать их бизнесу, оплачивали коммуналку в его доме. Таким образом, в общей сложности, как полагают правоохранители, Атякин незаконно получил как минимум 12 млн рублей.

Сторона гособвинения просила назначить Дмитрию Атякину 10 лет колонии строгого режима, Филимонову — 8, а Ефимову — 7. Однако суд вынес более мягкий приговор. Атякину — 4 года и 1 месяц колонии строгого режима, а его коллегам — по 3 года.

Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала приговор. Как пишет Волга Ньюс, апелляция должна поступить в Самарский областной суд после 12 декабря 2022 года.

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