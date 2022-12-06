Самарский психиатр-нарколог рассказала, к чему приводит алкоголизм и когда нужна помощь

Пациенты могут пройти медикаментозный и психотерапевтический курс, медицинскую реабилитацию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Психиатр-нарколог самарского наркологического диспансера Эмма Рогова рассказала, что алкоголизм приводит к полному изменению личности.

Зависимость опасна тем, что формируется незаметно для окружающих и самого человека. Первым признаком алкогольной зависимости является увеличение дозы спиртного. Также теряется контроль над количеством выпиваемого, появляются провалы в памяти. Именно в этот период пациенту необходима наркологическая помощь.

— Алкоголизм приводит к полному изменению личности: люди становятся агрессивными, снижается уровень ответственности, а вместе с тем и работоспособность. Возникают изменения в психике, — сказала Эмма Рогова.

К ним можно отнести тяжёлая депрессия, сопровождающаяся чувством вины, страхом за здоровье и «тоской» по спиртному. Возможны галлюцинации, бредовые расстройства, эпилептические припадки и даже попытки суицида.

Врачи отмечают, что своевременное обращение за специализированной медицинской помощью спасёт от серьёзного ущерба для здоровья и сохранит жизнь. Пациенты могут пройти медикаментозный и психотерапевтический курс, медицинскую реабилитацию.

— Ответственность за жизнь человека, страдающего алкоголизмом, ложится на плечи родственников и близких людей, которые смогут вернуть его к полноценной и счастливой жизни, — резюмировала Эмма Рогова.

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