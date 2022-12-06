В Самарской области специалисты отмечают усиление кадрового голода

Работники менее заинтересованы в поиске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о конкуренции за рабочие места. В регионе усилился кадровый голод.

По информации службы исследований hh.ru, в губернии за последний месяц на одну вакансию приходится 5,1 активных резюме. Аналитики отмечают, что это пониженный уровень конкуренции. Нормальной конкуренцией на рынке считают – 6 резюме на одно предложение. Работодатели могут в этом случае выбрать подходящего кандидата, а работники не чувствуют острой борьбы, но остаются конкурентами.

Специалисты отметили, что яркий дефицит вновь появился на рынке труда. Он сохранялся почти весь прошлый год. Работники теперь не хотят изменений в период нестабильности.

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