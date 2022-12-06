Рыжий любитель заборов претендует на звание главного кота Самары 2023

Рыжик имеет все шансы попасть в "комсомольский" календарь на 2023 год

Продолжается конкурс «Комсомольской правды» на звание главного кота Самары 2023 года. В числе участников — уже около 10 усатых и полосатых самых разных пород. Есть и первый лидер — пушистый рыжик, который любит поспать на заборе под лучами солнца.

Напомним, «КП-Самара» запустила конкурс по выбору самых обаятельных и привлекательных домашних питомцев, поскольку кот является одним из символов предстоящего 2023 года. Фотографии победителей станут иллюстрациями для нашего календаря. Шестерых определят онлайн-голосованием, остальных — редакция «Комсомолки». Призеров ждут подарки: сертификаты в зоомагазин и лакомства для котов.

Проголосовать за понравившегося кота можно будет до 31 декабря 2022 года. Сам конкурс продлится до 10 января 2023-го. Подробнее об участии в конкурсе и правилах голосования можно узнать здесь.

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