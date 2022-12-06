Самарцы смогут бесплатно читать в «Строках» с МТС Premium

Самарские подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц.

«Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной!» — говорит Член Правления-вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium: дополнительные 50 ГБ мобильного интернета, дополнительные 512 ГБ в облачном хранилище «Вторая память», подписку на онлайн-кинотеатр KION и МТС Music, защиту от спама «Защитник», безлимитные мессенджеры, повышенный кешбэк на ряд сервисов МТС и услуг партнеров, скидки и подарки от партнеров и т.д.

С 1 декабря сервис «Строки» станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium. МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов.