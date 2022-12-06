Паром завершит работу на грузовой переправе Октябрьский спуск — Рождествено 9 декабря 2022

Грузовая переправа будет работать еще два дня - 7 и 8 декабря 2022 года / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самаре завершает свою работу грузовая переправа Октябрьский спуск — Рождествено. Паром будет курсировать по этому маршруту еще два дня, а потом отправится на зимний отстой. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

— Расписание грузовой переправы на 7 и 8 декабря 2022 года: отправление от Октябрьского спуска в Самаре — в 8:00 и 16:00, из села Рождествено — в 6:00 и 14:00, — говорится в сообщении перевозчика.

Судно «Окский-35» завершит работу в пятницу, 9 декабря 2022 года. Его поставят на зимний отстой. Отметим, в расписании движения парома в предстоящие два дня могут возникнуть изменения. Интервалы движения будут зависеть от гидрометеорологических условий.

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