В Самарской области мужчина не смог покинуть страны из-за долга в 35 тысяч рублей

Мужчина оплатил долг после ограничения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области местный житель задолжал оплату налогов. Из-за этого он не смог покинуть страну.

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчина не оплатил 35 тысяч рублей. В отделение судебных приставов находилось сводное исполнительное производство. Местного жителя предупредили о принудительном взыскании, но тот проигнорировал требования. Чтобы побудить должника оплатить налоги, сотрудники ведомства ограничили ему выезд за границу.

Сразу после этого мужчина пришел на прием в отделение и оплатил долг. Судебные приставы сняли ограничения.

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