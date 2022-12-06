Самарцы пожаловались на реку, образовавшуюся у нового сквера на улице Аврора

Колеса машин вмерзают в лед. Фото: читатели "КП-Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на прорыв на улице Авроры. Ручьи стекают к новому скверу.

О коммунальной аварии сообщили читатели «КП-Самара». Отмечают, что в районе нового сквера (ранее там располагался рынок) образовалась настоящая река. Из-за низких температур вода быстро застывает. Жители подчеркивают, что вода льется уже второй день, особенно интенсивно «реки» текут напротив дома №121. Колеса автомобилей вмерзают в лед, а во дворе образовалась колея.

Напомним, ранее глава города Елена Лапушкина сообщила, что возьмет на контроль работы во дворах. Службы обязали переходить на зимний режим.

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