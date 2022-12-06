Военком Самарской области назвал число освобожденных от мобилизации жителей

Алексей Вдовин рассказал, сколько самарцев освободили от прохождения службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин рассказал, сколько жителей региона освободили от мобилизации. Об этом он сообщил на расширенном заседании общественного и консультативного советов по вопросам прав и свобод человека.

— По состоянию здоровья возвращено около 20 человек. Они предъявили жалобы уже в воинских частях. Кроме того, в ходе мобилизации на дополнительное обследование были направлены 156 человек — девять вернулись для прохождения службы, еще ряд граждан признали негодными, — приводит progorodsamara слова Алексея Вдовина.

Военком отметил, что число граждан, которых признали негодными к прохождению службы, составляет менее 0,5% от всех призывников. Всего за период частичной мобилизации было освобождено около 100 тысяч человек, сюда входят и люди, подлежащие бронированию.

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