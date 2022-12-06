Новый год-2023 в Самаре будет теплым и снежным

Новый год будет довольно теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики поделились первыми приблизительными прогнозами на новогоднюю ночь в Самаре 31 декабря 2022 года. Ожидается, что будет достаточно тепло до -10 именно ночью. А днем температура и вовсе поднимется до -4 ... -1 градуса. Под бой курантов будет идти снег, который добавит атмосферу волшебства и зимней сказки празднику горожан.

Конечно, пока что прогноз приблизительный - сами синоптики говорят, что более-менее точно можно предсказывать погоду буквально на 3 дня вперед. Однако жителям Самары, серьезно замершим в последние деньки, хочется надеяться, что в новый год будет тепло не только от любви близких и друзей.

Пока что же погода не сильно радует. В ближайшие дни в Самаре будет прохладно и солнечно, но уже на следующей неделе вновь начнется снег и потеплеет.