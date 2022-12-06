В Самарской области обсудили реализацию проекта «Пушкинская карта»

В регионе реализуют многие федеральные проекты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правительство обсудило реализацию проектов и процессы цифровой трансформации в отраслях экономики и социальной сфере. Встреча прошла в понедельник, 5 декабря 2022 года.

На совещании обсудили ситуацию с исполнением плана по расходам и отметили, что в этом году сумма составила 270,84 млрд рублей – это 81,3% от общего годового плана. Помимо этого, министры сообщили о завершении строительства ряда объектов. Сумма федеральной поддержки в этом году составила 90 миллиардов рублей. Во время встречи также обсудили итоги реализации проекта «Пушкинская карта». В регионе выдано 177,9 тысяч карт – это 70% от общего количество молодежи.

- Если мы охватим Пушкинской картой всех жителей нашего региона этого возраста, а это 263 тысяч человек, то наши учреждения культуры смогут получить 1,3 миллиарда рублей дополнительных средств. Это очень мощный источник для развития, для новых постановок, организации новых выставок, и, что также очень важно, прибавка к зарплате сотрудников, - отметил Виктор Кудряшов.

Сейчас Самарская область занимает третье место в рейтинге регионов по направлению «Цифровая трансформация образования и науки». Процесс реализации стратегии затрагивает почти все сферы жизни.

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