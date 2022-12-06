Дмитрий Азаров раскритиковал главу самарского ДОСААФ за жалобы от людей: «Не понимаете, зачем вы там нужны»

Глава региона раскритиковал работу руководителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу руководителя регионального отделения ДОСААФ. Вопрос о работе отделения рассмотрели на заседании регионального кабмина.

Отмечают, что главным поводом стал вопрос о предоставлении дополнительный субсидий отделению. Средства хотели направить на покупку имущества для движения «Рокот Самара» и общественной организации «Федерация стайкбола Самарской области», чтобы организовать занятия с мобилизованными жителями. Помимо этого, качество работы отделения в последнее время породило множество жалоб. Губернатор отметил, что руководство уделяет недостаточно внимания, чтобы выполнить поставленные задачи в содействии армии, авиации и флоту.

Дмитрий Азаров также подчеркнул, что также отделение неэффективно проработало вопрос патриотического воспитания граждан.

- У меня столько жалоб на ДОСААФ не было никогда! Никогда! Только с вашим приходом к руководству региональным отделением количество жалоб у меня стало сотни. Накал страстей такой, что на федеральный уровень уже выходим. ДОСААФ гоняет «Рокот», людей, которые сейчас, в этот ответственный момент, занимаются делом - бесплатно, не требуя средств ни на оснащение, ни на транспортировку, - подчеркнул глава региона.

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