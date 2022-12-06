Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 15:04

В Самарской области пенсионерка перевела мошеннику 3,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина лишались крупной суммы

Женщина лишались крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области пенсионерка лишалась крупной суммы из-за мошенников. Аферисты продолжают представляться сотрудниками правоохранительных органов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудников полиции. Он рассказал, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Женщине порекомендовали самостоятельно взять кредит. Так, пенсионерка перевела аферистам 3 500 000 рублей.

После этого мошенники перестали выходить на связь. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.