В Самарской области пенсионерка перевела мошеннику 3,5 млн рублей

Женщина лишались крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области пенсионерка лишалась крупной суммы из-за мошенников. Аферисты продолжают представляться сотрудниками правоохранительных органов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудников полиции. Он рассказал, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Женщине порекомендовали самостоятельно взять кредит. Так, пенсионерка перевела аферистам 3 500 000 рублей.

После этого мошенники перестали выходить на связь. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

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