В Самарской области сотрудники дорожной полиции изъяли более 400 грамм наркотиков

Инспекторы задержали преступники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали преступника. На трассе М-5 «Урал» инспекторы остановили водителя.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в конце ноября старшие лейтенанты полиции Дмитрий Кондратьев, Павел Крюков и Евгений Сержантов задержали водителя на трассе. Во время проверки инспекторы обратили внимание, что водитель стал нервничать. После проверки инспекторы осмотрели автомобиль и обнаружили в багажнике пакет с незаконными веществами.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Пока он находится под стражей.
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