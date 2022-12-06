Губернатор Самарской области провел заседание общественного совета по экологической безопасности

Глава региона провел совещание. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание, на котором обсудили экологическую безопасность. Встреча состоялась во вторник, 6 декабря 2022 года.

Основной задачей совета стал анализ актуальной ситуации в губернии, а также совершенствование законодательства в сфере экологической безопасности и окружающей среды. Во время встречи обсудили вопросы радиационного состояния в регионе. Представители учреждений и ведомств отметили, что радиометрические наблюдения ведутся ежедневно в 15 пунктах. Обстановка остается стабильной, специалисты не зарегистрировали высокого уровня загрязнений. В этом вопросе отслеживается положительная динамика, показатели снижаются.

Руководитель регионального Роспотребнадзора рассказала, что воздух, земля, вода и продукты на данный момент не предоставляют опасности. На совещание особое внимание уделили вопросам ликвидации вреда окружающей среды, особенно на территории площадки бывшего завода «Фосфор». Все участки поставлены на учет. Многих собственников, отказывающихся предоставлять территорию, могут привлечь к самостоятельной рекультивации опасный очагов.

Помимо загрязнений, также обсудили вопрос подготовки «Черной книги», в которой содержится информация о чужеродных растениях, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду. В конце встречи глава региона поблагодарил членов совета.

- Ответственность совета в нынешних условиях только возрастает, - отметил Дмитрий Азаров.

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