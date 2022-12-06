В Самарской области мужчина окажется в колонии за неуплату алиментов

Мужчина не помогал своему ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчина понесет уголовную ответственность за неуплату алиментов. Он задолжал своему ребенку более 70 тысяч рублей.

По информации прокуратуры региона, отец официально не работает, ранее он уже был судим, в том числе и за аналогичное преступление. Без уважительных причин в течение 5 месяцев мужчина не выплатил ребенку более 73 тысяч рублей. Подсудимого признали виновным.

Теперь родитель понесет уголовную ответственность. Его приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

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