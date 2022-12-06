В Самарской области выявили дефекты на 30 дорогах по школьным маршрутам

Прокуратура выявила дефекты на участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе Самарской области специалисты выявили нарушения дорожного покрытия. Дефекты обнаружили на школьных маршрутах.

По информации прокуратуры Самарской области, в ходе проверки на маршрутах перевозки детей были обнаружены дефекты дорожного покрытия. Чтобы устранить нарушения закона, прокуратура направила иски в суд. Министерство транспорта и автомобильных дорог могут обязать отремонтировать участки.

Отмечают, что нарушения выявили на 30 школьных маршрутов. Покрытие рекомендуют привести в норму в соответствии требованиям ГОСТа. Пока иски находятся на рассмотрении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.