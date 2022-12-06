В Самарской области за последнюю неделю отметили рост заболеваемости ОРВИ

Специалисты отмечают рост заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество зараженных выше эпидемиологического порога.

По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области, в регионе отметили рост заболеваемости среди населения. Специалисты рассказали о показателях с 28 ноября по 4 декабря 2022 года. На данный момент они выше эпидпорога на 51,99%. Превышение зарегистрировали в возрастных группах от 7 до 14 лет (почти на 15%), от 15 лет и старше (на 131%). Снижение заболеваемости отмечают в возрастной группе от 0 до 2 лет (на 43,65%), а также в возвратной группе от 3 до 6 лет (на 27,67%).

Специалисты отмечают, что самым эффективном средством профилактики является вакцинация. Привитые пациенты переносят болезнь гораздо легче и без серьезных осложнений.

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