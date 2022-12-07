Врачи напомнили жителям Самарской области о важности диспансеризации

Диспансеризация включает в себя медосмотр и дополнительные методы обследований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские врачи напомнили жителям региона о том, почему важно регулярно проходить диспансеризацию. Дело в том, что профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– В рамках диспансеризации пациенты могут пройти специальные обследования, которые помогают в диагностике рака. В их числе – маммография, флюорография, анализ крови на PSA и ряд других обследований. Помимо этого, специалисты проводят осмотры – они позволяют исключить злокачественные новообразования визуальных локализаций, – отметил главный онколог региона Андрей Орлов.

Напомним, диспансеризация включает в себя медосмотр и дополнительные методы обследований. В ее рамках врачи уже выявили 96 случаев рака легкого, 265 случаев рака молочной железы, 135 случаев рака предстательной железы и другие онкозаболевания. Все они были диагностированы на ранней стадии.

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