Стало известно, какой самый желанный подарок для женщин и мужчин на Новый год

В 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас — деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали сервису SuperJob, о каком подарке мечтают больше всего на Новый год. У мужчин и женщин мнения разделились.

Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Для женщин самыми желанными подарками являются отпуск, недвижимость и новые наряды.

Часть опрошенных хотели бы получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Для других лучшим подарком стаб бы ремонт. Жители Самары назвали и такие желанные подарки, как парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы.

Некоторые были бы рады музыкальным инструментам, сертификатам на обучение и сладостям. По данным SuperJob, за два года предпочтения в новогодних подарках поменялись. В 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас — деньги. Также с каждым годом растут мечты об отпуске в качестве подарка.

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