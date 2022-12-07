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НовостиОбщество7 декабря 2022 4:53

В Самаре заводчанин лишился крупной суммы, решив заработать на криптовалюте

Для получения легких денег мужчина даже оформил кредит
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вложить средства в прибыльное дело пострадавшему предложил незнакомец.

Вложить средства в прибыльное дело пострадавшему предложил незнакомец.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 38-летний работник завода хотел заработать денег, но лишился сбережений. Мужчина выбрал необычный способ заработка и связался с мошенником. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Некоторое время назад самарцу позвонил незнакомец и предложил ему заработать. Сказал, что получить легкие деньги может в интернете – нужно просто вложиться в криптовалюту, а после получать проценты. Заводчанину идея показалась заманчивой, он согласился.

– Поверив собеседнику, мужчина оформил кредит на сумму 710 тысяч рублей. Все средства он перечислил на продиктованные незнакомцем счета. А тот перестал выходить на связь, – информируют в областном ГУ МВД.

Тогда самарец понял, что поневоле связался с мошенником. Он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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