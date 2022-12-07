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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:39

Прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за бесхозной территории в Октябрьском районе

Представители надзорного органа уверены, что объект необходимо оформить в собственность
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Претензии возникли из-за Инженерного переулка.

Претензии возникли из-за Инженерного переулка.

Фото: Яндекс. Карты

Прокуратура Самары подала в суд на мэрию города из-за бесхозного участка. Речь идет об Инженерном переулке, расположенном в Октябрьском районе. Он связывает улицу Мичурина и дорогу по улице Скляренко.

– Нарушения влекут неисполнение обязанности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за возгорания или другого ЧП на объекте, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Через суд прокурор Октябрьского района потребовал оформить объект в муниципальную собственность. Соответствующие обязанности должны возложить на департамент управления имуществом.

Суд удовлетворил требования.

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