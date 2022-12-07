Самарцы рассказали, где и какие новогодние корпоративы запланированы в 2022 году

Дресс-код для празднования устанавливают многие компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос Зарплаты.ру показал, где жители Самарской области собираются праздновать новогодние корпоративы, за чей счет будут проходить мероприятия, а также сколько человек против спиртных напитков на праздновании.

В качестве места для корпоратива 73% выбирают ресторан, кафе или банкетный зал, 20% празднуют в офисе, 4% отметят в ночных клубах, 3% поедут гулять за город. Дресс-код устанавливают многие компании. Так, празднично одеться попросили 45%, вечеринка в определенном стиле будет у 10%, а у 2% будет даже карнавал.

Что касается оплаты праздничного мероприятия, 36% сотрудников компаний оплачивают корпоратив сами, 30% поделились, что часть оплатит компания, часть сотрудники, а у 34% компания полностью берет на себя расходы.

Мнения разделились насчет отношения к алкоголю на корпоративе. Даже 11% считают, что алкоголь на корпоративных праздниках нужно запретить. При этом 32% жителей признались, что они перебирали со спиртным, и 1% даже попал под увольнение.

К злоупотреблением алкоголем на корпоративе 53% относятся негативно, 18% – с пониманием, 25% – равнодушно. А 4% именно к злоупотреблениям начальства относятся плохо.

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