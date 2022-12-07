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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 6:00

В Самарской области после отмечания Дня ВДВ мужчина отправился в колонию строгого режима

В прошлом году водителя уже признавали виновным за аналогичное правонарушение
Ирина СИНЕГУБОВА
Приговор суда уже вступил в законную силу.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти после празднования Дня десантника мужчина отправился в колонию строгого режима на десять месяцев. Происшествие случилось в ночь со 2 на 3 августа 2022 года.

— В 2:00 3 августа возле платных озер рядом с Поволжским шоссе Комсомольского района для проверки документов была остановлена LADA Vesta. Водитель был сильно пьян и водительских прав не имел, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ДПС отстранили мужчину от управления. Медицинское освидетельствование показало содержание алкоголя в количестве 0,783 мг/л. Как выяснилось, мужчина ранее был судим за убийство и применение насилия в отношении представителя власти.

Помимо этого, в марте прошлого года местного жителя уже признавали виновным за аналогичное правонарушение. Тогда его лишили прав на полтора года и обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Теперь мужчину отправили в колонию и лишили прав на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

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