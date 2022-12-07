Самарцам сообщили о распространении вируса, вызывающего рвоту и диарею

За последние недели также выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается сезон вирусных респираторных заболеваний. За последние 48 недель в регионе зарегистрировано 18 217 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Сильное превышение эпидпорога отмечено среди жителей в возрасте 15 лет и старше – на 131,51%, а также среди детей 7-14 лет – на 14,92%. В возрастных группах 0-2 года и 3-6 лет заболеваемость ниже эпидпорога, – отмечают в управлении Роспотребнадзора.

За 48 недель также было зарегистрировано 10 случаев гриппа. Из них 6 в Самаре и 4 – в Тольятти.

Кроме того, лабораторные исследования выявили циркуляцию вируса гриппа А (H1N1), а также вируса парагриппа, аденовирусов.

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