Котлован для «Театральной» на ул. Галактионовской в Самаре разработают до конца 2022 года

Скоро метростроители приступят к новому этапу работ Фото: администрация Самары

Строительство станции метро «Театральная» в Самаре скоро выйдет на новый этап. До конца 2022 года планируется завершить разработку стартового котлована в историческом центре. Затем туда опустят щит для проходки тоннеля в сторону станции «Алабинская».

– Получено положительное заключение госэкпертизы по этапу, который включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения, – написал в своем телеграм-канале министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

По данным городской администрации, разработка котлована в историческом центре уже вышла на финальную стадию. В его основании со стороны улицы Вилоновской занялись подготовительным бетонированием. Эти работы выполнены на протяжении 25 метров. Следующий этап – «подбетонка» в направлении улицы Красноармейской. После этого специалисты сделают гидроизоляцию и обустроят разгрузочную плиту, на которую смонтируют ложе под щит.

– До конца 2022 года метростроители планируют выполнить разработку стартового котлована на улице Галактионовской, крепление поясов расстрельной системы, устройство монолитного основания для старта щита на 50 метров, – отметили в мэрии.

На пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой завершается переустройство инженерных коммуникаций. В понедельник, 5 декабря 2022 года, там уже частично возобновили движение транспорта. Для проезда открыли одну полосу Ново-Садовой.

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