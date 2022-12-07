Расписание движения судов между Самарой и Подголятино изменится с 8 декабря 2022 года

Суда из Самары будут дважды в день заходить на Проран Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменится расписание движения судов до села Подголятино. Они начнут курсировать по-новому с четверга, 8 декабря 2022 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского транспорта.

Суда будут ежедневно курсировать по маршруту Самара – Подголятино по следующему графику: отправление из Самары в 6:00, 8:00 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00, 16:00 (Проран), 19:00, отправление в обратном направлении: 6:45, 8:45, 10:45, 14:45, 16:45, 19:45.

Перевозчик отмечает, что приобрести билеты из Подголятино и Прорана с 8 декабря 2022 года можно будет у кассиров на теплоходах «Ом», а из Самары – у кассиров в здании речного вокзала. В расписании возможны изменения. Интервал движения судов будет зависеть от гидрометеорологических условий.

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