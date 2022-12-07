Названо количество жителей Самарской области с венерическими заболеваниями в октябре 2022

В октябре 2022 года жители региона стали реже ими болеть, по сравнению с октябрем 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны виды заболеваний, передающиеся половым путем, которыми чаще всего болеют жители Самарской области. Статистику по количеству заболевших привел Самарастат в опубликованном 6 декабря докладе.

Судя по данным, в октябре 2022 года жители региона стали реже ими болеть, по сравнению с октябрем 2021 года. Самым распространенным заболеванием по-прежнему остается ВИЧ-инфекция. В этом году ею заболели 170 человек, а в прошлом году было выявлено 154.

Ранее сообщалось, что в Самарской области более 37 тысяч человек живут с ВИЧ. Жителям рассказали о возможностях медицины и жизни с этой инфекцией. В этом году тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли более 800 тысяч жителей региона.

Сифилис в 2022 году выявили у 11 человек, а в 2021 году – у 28. Гонококковой инфекцией страдают 7 человек по итогам октября этого года, в прошлом же таких больных было 24.

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