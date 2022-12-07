В Самарской области племянник похитил более полумиллиона рублей из тайника своей тети

Племянник знал о существовании тайника, но даже входить в комнату ему не разрешалось. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области племянник похитил 526 тысяч рублей из тайника в частном доме своей 59-летней родственницы.

— Женщина является индивидуальным предпринимателем, 30-летний мужчина работает продавцом-консультантом ООО и помогает своей тете с деловыми бумагами. В день пропажи денег он оставался в доме один, готовил накладные, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Племянник знал о существовании тайника, но входить в комнату, где он расположен, женщина ему не разрешала. В течение суток она пыталась убедить племянника вернуть ей деньги, но молодой человек отрицал свою причастность к краже.

Полицейским сообщили очевидцы, как мужчина прятал что-то в парке под деревом. Житель села Исаклы ранее не привлекался к уголовной ответственности. По словам молодого человека, он надеялся, что тетя не заметит пропажу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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