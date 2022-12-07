В Самарской области супруге мобилизованного привезли дрова и помогли установить кормушки для коров

Хозяйство семьи насчитывает около 40 голов крупного рогатого скота Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжают оказывать всю необходимую поддержку семьям мобилизованных. Органы власти, предприниматели и просто неравнодушные люди помогают им с обустройством подсобного хозяйства и ремонтом, привозят тонны пшеницы. К примеру, жительнице села Кривое Озеро в Красноярском районе помогли сделать и установить семь кормушек для рогатого скота.

Мужа женщины мобилизовали, и она осталась одна с двумя детьми и большим хозяйством. У семьи около 40 голов крупного рогатого скота. Осенью супруг планировал начать делать для животных кормушки, но не успел. Помощь в этом вопросе оказали районные власти. Также жительнице Кривого Озера доставили дрова для бани.

- Подготовка к зиме - важный сейчас вопрос. Помогаем семьям устранить проблемы с системами отопления, поменять проводку, если она в аварийном состоянии, или котлы, снабжаем дровами, - отметил глава Красноярского района Михаил Белоусов.

Напомним, в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова оказывают всестороннюю помощь родным и близким бойцов СВО. Это предоставление пособий и выплат, а также решение бытовых проблем. Кроме того, для поддержки семей мобилизованных в регионе создали систему социальных паспортов.

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