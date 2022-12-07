Лидер приложения «Вверх» прошел стажировку в реготделении «Единой России» в Самаре

Молодой человек узнал много нового и получил консультации от более опытных коллег / Фото: Единая Россия

Участник кадрового проекта «Единой России» прошел стажировку в региональном отделении партии. Один из лидеров мобильного приложения «Вверх» – житель Отрадного Михаил Алдаров – познакомился с работой волонтерского центра в Самаре и принял участие в эстафете добрый дел.

Михаил Алдаров поучаствовал в комплектации гуманитарного груза для бойцов СВО в логистическом центре и в автопробеге партии. Машины под флагами «ЕР» и «Молодой гвардии» проехали через всю Самару и доставили посылки в ОДО. Также лидер рейтинга «Вверх» принял участие в «Школе регионального партийного актива» и в обучающем семинаре от первого замсекретаря реготделения «ЕР» Виктора Кузнецова.

– День выдался насыщенный: море эмоций, впечатлений, новых знакомств, знаний. Стажировка в РИК, участие в автопробеге и в политической школе, ВКС с губернатором Дмитрием Азаровым – все было на высшем уровне, – поделился впечатлениями Михаил Алдаров.

Молодой человек отметил, что самым долгожданным и волнующим моментом для него стала индивидуальная консультация от депутата губдумы, лидера федерального рейтинга приложения «Вверх» Светланы Ильиной. Она рассказала о своих принципах работы с приложением. По ее мнению, главное – это постоянный и кропотливый труд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.