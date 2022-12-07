Начинающие предприниматели презентовали проекты на «Зимних стартап-выходных» в Самаре

Всего 46 участников работали в командах над проектами. Фото: минэкономразвития Самарской области

В первые выходные декабря на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошел двухдневный образовательный интенсив «Зимние стартап-выходные». Начинающие предприниматели презентовали проекты бизнес-экспертам.

—Такие мероприятия помогают минимизировать ошибки на старте предпринимательской деятельности, помочь выстроить правильную стратегию, оценить свой продукт, найти потенциальных потребителей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Всего 46 участников работали в командах над проектами. На лекциях и мастер-классах узнали основы бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, а также как формулировать ценностное предложение, публично выступать и создавать продающие презентации.

Первое место занял проект мобильного приложения «Психолог в кармане», предназначенный для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению с высшим образованием психолога, а также для консультации психолога сотруднику любой компании.

Второе место разделил проект онлайн-автошколы без клиентских офисов Droom и проект платформы BackSpace для проведения экспериментов в условиях микрогравитации в космосе. Третье место занял прототип мобильного приложения для чтения постов из Телеграма в виде новостной ленты.

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