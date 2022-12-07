В Тольятти правоохранители задержали женщину с крупной партией наркотика

В отношении горожанки возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тольятти попала под уголовное дело за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Женщина была задержана в декабре 2022 года на территории Автозаводского района сотрудниками Росгвардии. В предметах ее одежды были найдены 34 свертка с наркотическими веществами общим весом около 15 граммов. Следствие полагает, что задержанная планировала продать наркотики наркозависимым жителям Самарской области.

В отношении жительницы Тольятти возбудили уголовное дело ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств, крупном размере». Расследование продолжается.

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