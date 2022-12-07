Выставка петербуржской художницы «Сказка на Рождество» откроется в Самаре 8 декабря 2022

В произведениях распространены темы деревенской жизни крестьян, народных праздников и обрядов. Фото: министерство культуры Самарской области

Уже завтра, 8 декабря, в Самарском художественном музей откроется выставка «Сказка на Рождество» Анны Виноградовой, художнице из Санкт-Петербурга.

— Сторонница реализма в искусстве продолжает традиции реализма Репина, импрессионизма и модернизма Фешина, романтизма Врубеля. Она ловит характер, эмоцию или даже сиюминутный настрой изображаемой личности, — рассказали в министерстве культуры Самарской области.

В произведениях Анны Виноградовой распространены темы деревенской жизни крестьян, народных праздников и обрядов. Русская тема подается в новом ракурсе – невозможно определить историческое время конкретного изображаемого события. Художница пишет также натюрморты, есть и балетные серии работ.

Сегодня ее работы находятся в России, Белоруссии, Китае, Чехии, Нидерландах, Германии, Франции, США, Японии, Арабских Эмиратах и других странах. В Самаре выставка будет работать с 8 декабря 2022 года по 29 января 2023 года.

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