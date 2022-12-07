В Самаре предприятие по изготовлению тортов накопило долгов почти на 9 млн рублей

Если бы долг не был погашен, то производственные цеха отправили на реализацию. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Предприятие по изготовлению тортов и пирожных погасило долг в 8,8 миллионов рублей только после ареста производственных цехов.

— Руководство не платило налоги на протяжении нескольких лет. Было возбуждено 53 исполнительных производства о взыскании налоговой задолженности, — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы выехали на место нахождения производства по изготовлению хлебобулочных изделий и составили акт описи и ареста 9 объектов недвижимости. Должника-организацию предупредили, если долг не будет погашен, то производственные цеха отправят на реализацию.

Когда стало известно, что уже производится оценка арестованной недвижимости, предприятие погасило всю имеющуюся задолженность, перечислив в пользу бюджета 8,8 миллионов рублей.

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