Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 10:30

Завершить разработку котлована для строительства метро в Самаре планируется до конца 2022 года

Об этом стало известно на совещании в областном правительстве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы на объекте идут без отставаний от графика.

Работы на объекте идут без отставаний от графика.

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В числе прочего, специалисты выполняют разработку стартового котлована. Завершить этот процесс планируется до конца года. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

– До конца года планируется завершить разработку стартового котлована и устройство монолитного основания для старта тоннелепроходческого механизированного комплекса на 50 метров. Сейчас идут работы по переустройству инженерных коммуникаций, – рассказали региональные власти.

Напомним, новая станция позволит улучшить транспортную доступность центра города для жителей отдаленных районов. Завершить строительство «Театральной» планируется в 2024 году. По данным властей, работы на объекте идут по графику, отставаний нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огромный котлован раскопали на ул. Галактионовской в Самаре в ноябре 2022 года

Рабочие прошли больше половины запланированного пути — почти 14 метров (подробности)