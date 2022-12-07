Завершить разработку котлована для строительства метро в Самаре планируется до конца 2022 года

Работы на объекте идут без отставаний от графика. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». В числе прочего, специалисты выполняют разработку стартового котлована. Завершить этот процесс планируется до конца года. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

– До конца года планируется завершить разработку стартового котлована и устройство монолитного основания для старта тоннелепроходческого механизированного комплекса на 50 метров. Сейчас идут работы по переустройству инженерных коммуникаций, – рассказали региональные власти.

Напомним, новая станция позволит улучшить транспортную доступность центра города для жителей отдаленных районов. Завершить строительство «Театральной» планируется в 2024 году. По данным властей, работы на объекте идут по графику, отставаний нет.

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