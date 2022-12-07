Число заболевших туберкулезом и гепатитами увеличилось в Самарской области в 2022 году

Также в отчетах содержится информация о количестве венерических заболеваний. Фото: минздрав Самарской области

Стало известно, что в этом году увеличилось количество жителей Самарской области, заболевших туберкулезом и острыми гепатитами. Информация опубликована в докладе Самарастата.

Так, по данным на октябрь 2022 года острым гепатитом заболели 9 человек, из них у 7 обнаружили гепатит А, у 2 выявили гепатит С. В прошлом году в Самарской области был всего один случай заболеваемости, житель региона заболел гепатитом В.

Что касается туберкулеза, то увеличение заболеваемости в этом году произошло в полтора раза. Болезнь выявили у 61 человека, в то время как в 2021 году их оказалось 42.

Также в отчетах содержится информация о количестве венерических заболеваний. В 2022 году заболевших меньше, а самой распространенной остается ВИЧ-инфекция.

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