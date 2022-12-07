В Самарской области снизилось число людей, ищущих подработку

В регионе многие пока не планируют искать дополнительный заработок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области местные жители все реже ищут подработку. Аналитики провели опрос.
По информации службы исследований hh.ru, в регионе снизилось количество людей, которые ищут подработку. В четвертом квартале 2022 года почти 60% опрошенных региона признались, что все еще ищут дополнительный заработок. Причем, 36% определенно в этом уверены. Помимо этого, у 4% респондентов уже имеется подработка. В прошлом году об этом сообщали 7% опрошенных.
На данный момент в поиске подработки не заинтересованы 32% опрошенных. Остальные пока затрудняются ответить.
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