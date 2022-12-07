Губернатор Самарской области провел встречу с представителями Российского движения детей и молодежи

Глава региона провел встречу с представителями молодежных движений. Фото: Дмитрий Бурлаков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с представителями Российского движения детей и молодежи. В регионе обсудили вопросы молодежной политики.

Глава региона отметил важность общения и обсуждения проблем с детьми и молодежью. Именно ребята чаще всего предлагают свежие и интересные идеи. Встречу провели в преддверии первого съезда нового Движения, которое пройдет 18 декабря. Съезд сможет стать отправной точкой для реализации патриотических проектов. Дмитрий Азаров пожелал делегации набраться опыта и наладить контакты с представителями из других регионов. В регионе продолжают работу детские и молодежные движения. В том числе – РДШ, студенческие отряды, союзы молодежи, военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», «Большая перемена» и многие другие.

Также губернатор пообщался с представителями региональной делегации, которые ранее уже защищали свои проекты на разных конкурсах и форумах. Во время обсуждения, Дмитрий Азаров поддержал множество идей, в том числе идею учителя школы №53 Анны Трухановой, которая предложила провести региональный форум для педагогов.

- Вы можете больше сделать, улучшая этот мир, нашу Самарскую область, а значит - страну. Не только физическими усилиями вы можете изменять этот мир, но и организацией, вдохновением сподвигнуть большое количество людей на добрые дела, - сказал Дмитрий Азаров в конце встречи.

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