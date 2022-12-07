Более 900 разработчиков из шести регионов страны участвовало в самарской «Неделе инноватора»

На каждом дне была своя тематика, посвященная отдельному направлению поддержки инноваций. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре завершилось бизнес-мероприятие «Неделя инноватора», проходившее в региональном центре «Мой бизнес». Участвовало более 900 разработчиков из шести регионов страны.

— В Самарской области есть все для развития инновационных стартапов, и мы готовы транслировать свой опыт, делиться успешными практиками поддержки таких проектов, —сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На каждом дне «Недели инноватора» была своя тематика, посвященная отдельному направлению поддержки инноваций. Участники узнавали возможности по развитию инновационных проектов и обсуждали актуальные темы для представителей высокотехнологичного бизнеса.

Эксперты разбирали повторяющиеся ошибки, проводили индивидуальные консультации по мерам поддержки. Также была возможность ознакомиться с успешными кейсами победителей грантовых конкурсов. Ознакомиться со всеми материалами с мероприятия и посмотреть выступления спикеров можно по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.