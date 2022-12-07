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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:22

Мэрия Самары запретила возвращать бродячих собак в парки и на детские площадки

Информация отражена в постановлении властей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В список вошло сразу несколько территорий.

В список вошло сразу несколько территорий.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары составили список территорий, на которые запрещается возвращать безнадзорных животных. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте мэрии.

– Животных без владельцев запрещено возвращать на детские и спортивные площадки, на территории школ, детских садов, больниц, организаций общественного питания, а также в лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары и на пляжи, – следует из документации.

Отмечается, что решение о возврате бездомных животных на прежние места обитания принимает руководитель приюта или уполномоченное лицо.

Постановление вступило в законную силу.

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