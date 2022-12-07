В Самарской области установили освещение и отремонтировали дорогу у дома жителей с ограниченными возможностями

Возле дома появилось освещение. Фото: прокуратура региона

В селе Кулешовка Самарской области местные жители пожаловались на дорогу и отсутствие освещения. Жильцы с ограниченными возможностями не могли нормально добираться до своего дома.

По информации прокуратуры Самарской области, горожане длительное время жаловались на дорогу и отсутствие фонарей. Жильцы отметили, что не сразу получили ответ от органов власти. Сотрудники надзорного ведомства проконтролировали устранение нарушений закона о благоустройстве территории.

После вмешательства правоохранителей нарушения устранили. На улице возле дома жильцов появилось освещение, а также специалисты отремонтировали дорожное покрытие.

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