Россияне рассказали, сколько денег планируют потратить на новогодний стол

На продукты к праздничному столу россияне готовы потратить до 25% от всех средств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше половины жителей России уже начали копить деньги на Новый год. Согласно опросу, который провела компания «АлфаСтрахование», на праздничный стол люди готовы потратить от 5 до 25 тысяч рублей.

По данным исследования, 32,5% россиян потратят на новогоднее празднество от 10 до 15 тысяч рублей, 25,8% – от 15 до 25 тысяч, а 28% – от 5 до 10 тысяч. На продукты респонденты намерены выложить до 25% от всех средств, на подарки – 23% (разброс сумм – от 5 до 50 тысяч рублей), на деликатесы – 17%, а на фейерверки, игрушки и украшения – почти 12%.

Также выяснилось, как и с кем жители России будут встречать Новый год. До 41% будут праздновать с семьей или друзьями, еще 33,6% – дома перед телевизором, 25,6% – пойдут в гости, пишет ФАН. По стране планируют путешествовать 16%, а отправятся в поездку за границу – 9,3%.

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