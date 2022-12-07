В Самарской области 4-летняя девочка пострадала в результате столкновения Kia Rio и «ВИС 175562»

С места происшествия ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 6 декабря, в 14:45 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием маленького ребенка. Четырехлетняя девочка пострадала в результате столкновения автомобилей Kia Rio и «ВИС 175562».

— За рулем иномарки находилась 38-летняя женщина, она ехала по проспекту Степана Разина в сторону улицы Спортивной и напротив дома № 64 не справилась с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилистка наехала на припаркованный справа по ходу движения автомобиль «ВИС 175562». Внутри транспортного средства сидел 38-летний водитель.

После столкновения с места происшествия 4-летнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение, в каком состоянии она сейчас, неизвестно. Малышка сидела в автомобиле Kia Rio в детском удерживающем устройстве.

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